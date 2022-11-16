民進黨苗栗縣長候選人徐定禎妻子楊士儀，15日傍晚出席苗栗縣長徐耀昌在頭份市舉辦的感恩之旅餐會，楊過程不慎弄倒花盆遭質疑鬧場。對此，徐定禎看到太太被眾人言語攻擊他看得很心痛，也質疑徐耀昌的感恩餐會是公開活動，感恩餐會是公開活動，難道徐耀昌縣長感恩餐會是特定縣長候選人的造勢大會？「假感恩真賄選」是否有賄選嫌疑？強烈呼籲檢調單位徹查。

徐定禎表示，他太太楊士儀出席徐耀昌「縣長」的感恩餐會，沒有競選行為、沒有挑釁、沒有鬧場行為，卻遭到眾人言語羞辱，沒辦法在第一時間保護太太，他感到很自責、很愧疚，太太為了分攤競選工作不眠不休，聲音啞了、白髮多了，自己對太太只有滿滿的虧欠。

徐定禎說，在活動現場台上主持人煽動、台下眾人鼓譟施壓下，太太倉促徬徨而亂了手腳，離開會場時不慎造成花籃傾倒，特定縣長候選人陣營謠傳，他太太進入會場發放文宣、揮手阻撓致詞進行，實際真相並非如此。

他表示，太太手上拿的文宣是現場發放的「苗栗縣政成果全紀錄」，不是競選文宣，而所謂揮手阻撓致詞，是台上講者介紹到「民進黨候選人徐定禎太太」所以向民眾揮手致意，從頭到尾沒有惡意鬧場，卻要遭受特地縣長候選人陣營言語攻擊、以及事後捏造不實謠言，二度打擊太太。

徐定禎強調，徐耀昌縣長的感恩餐會是公開活動，許多地方群組也收到來自各方的邀請，也有鄉親邀請太太，沒想到所謂縣長感恩之旅竟然是假縣長之名，實為特定縣長候選人站台助選的活動，就連太太也被請離現場。

徐定禎質疑，徐耀昌縣長所謂的感恩餐會是否有賄選嫌疑？徐耀昌已經成為特定縣長候選人陣營的靠山，所謂感恩餐會就是特定縣長候選人的造勢大會？「假感恩真賄選」？呼籲檢調單位介入偵辦。