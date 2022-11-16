獲救的小貓獲動保員悉心照顧。（新北市動保處提供）

獲救的小貓獲動保員悉心照顧。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲民眾通報，在台64線快速道路往新莊交流道護欄發現1隻幼貓受困，動保員考量該路段車流量大且車速快，貓咪稍有不慎極可能發生意外，遂緊急出動前往救援，過程中因小貓體型瘦小不易察覺，來回幾次搜尋，終於順利救下小貓。在動保員細心照料下，幼貓現已是活潑健康的小萌妹，目前在八里動物之家等待認養。

動保員表示，因該路段車潮川流不息，擔心幼貓受驚嚇逃竄躲避，反而易招致撞擊，甚至引發交通事故，遂火速趕往救援，但到場搜尋卻未見幼貓身影，於是再與報案民眾聯繫確認地點，經反覆仔細巡視，果然在下交流道右側護欄處，發現該隻虎斑色幼貓正無助瑟縮一隅。

動保員說，小虎斑看見人類靠近，本能警戒起來，所幸小虎斑還算是隻親人的貓咪，在稍微安撫後，便順利將虎斑貓移至運輸籠，完成救援任務。隨後動保員將小母貓送往八里動物之家，經獸醫師林洋演檢查，所幸只因長時間受困車道，稍微受到驚嚇，其餘並無大礙。

動保處表示，民眾如發現需救援的動物，可通報動保處救援專線2959-6353。除了可協助告知地址，在橋樑或空曠處無地址標示的話，可提供橋梁最近公里數、路燈編號或是附近明顯地標，方便動保員找到正確位置進行救援行動。

幼貓虎斑喵星人救援動保處