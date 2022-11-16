大陸國務院11日公布進一步優化新冠肺炎疫情防控的20條措施。大陸國台辦發言人馬曉光今天（16日）在例行記者會中表示，從18日起，搭乘兩岸航線旅客，登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須注明核酸檢測CT值≥35。

馬曉光表示，大陸國務院聯防聯控機制綜合組11日發佈了《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知》，公佈了進一步優化防控工作的20條措施。相關主管部門決定自11月18日0時起，搭乘兩岸客運航線航班人員由登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，優化調整為登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須注明核酸檢測CT值≥35。

馬曉光表示，同時，大陸繼續執行現行規定，不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入大陸。有關台灣地區入境人員的隔離醫學觀察要求，根據航點屬地最新疫情防控措施同步調整。希望往來兩岸的人員和相關航空公司充分配合，共同做好疫情防控工作。