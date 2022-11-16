據美聯社報導，3位要求匿名的美國官員說，初步調查顯示，烏克蘭向來襲的俄羅斯飛彈發射飛彈，卻擊中了波蘭村莊，奪去兩條人命。
據《衛報》（The Guardian）報導，雖然波蘭外交部最初說，這枚飛彈是俄製，但烏克蘭S-300防空系統所發射的地對空飛彈也可能是俄羅斯所製。
而據路透報導，塔斯社引述俄羅斯常駐聯合國代表團的話說，波蘭飛彈事件意在挑起北約和俄羅斯間的衝突。
另一方面，據CNN新聞網報導，1名美國官員透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）已赴基輔，以會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及當地情報官員。
俄軍對烏克蘭全面展開飛彈攻擊，據說已發射了約85枚飛彈，而首都基輔也受到攻擊。不過，這名官員說，伯恩斯安全地待在美國大使館內。
就目前所知，這是伯恩斯不到1個月內二度造訪基輔。周一他在土耳其首都安卡拉會見了俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin）。而這名官員說，伯恩斯向納雷什金提及，不要動用核武，也強調美國承諾，會支持烏克蘭反擊俄羅斯侵略。
文章來源：US official suggests the missile that hit Poland was fired by Ukrainian forces at an incoming Russian missile - AP
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