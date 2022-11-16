1枚俄製飛彈在波蘭東部近烏克蘭的邊境村莊普熱沃多夫（Przewodów）爆炸後，現場滿目瘡痍。

據美聯社報導，3位要求匿名的美國官員說，初步調查顯示，烏克蘭向來襲的俄羅斯飛彈發射飛彈，卻擊中了波蘭村莊，奪去兩條人命。

據《衛報》（The Guardian）報導，雖然波蘭外交部最初說，這枚飛彈是俄製，但烏克蘭S-300防空系統所發射的地對空飛彈也可能是俄羅斯所製。

而據路透報導，塔斯社引述俄羅斯常駐聯合國代表團的話說，波蘭飛彈事件意在挑起北約和俄羅斯間的衝突。

UPDATE: Three U.S. officials speaking to the AP on the condition of anonymity suggested it was Ukraine, not Russia, that fired the missile that left two dead in Poland. https://t.co/RORy69ioNv — The Daily Beast (@thedailybeast) November 16, 2022

另一方面，據CNN新聞網報導，1名美國官員透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）已赴基輔，以會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及當地情報官員。

俄軍對烏克蘭全面展開飛彈攻擊，據說已發射了約85枚飛彈，而首都基輔也受到攻擊。不過，這名官員說，伯恩斯安全地待在美國大使館內。

就目前所知，這是伯恩斯不到1個月內二度造訪基輔。周一他在土耳其首都安卡拉會見了俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin）。而這名官員說，伯恩斯向納雷什金提及，不要動用核武，也強調美國承諾，會支持烏克蘭反擊俄羅斯侵略。