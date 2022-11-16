高雄市內門區因山多田少，自古以來畜牧業即相當興盛，尤其又以養豬業最為發達，是區內整體經濟來源重心，卻也帶來一些汙染，像是高雄市第2大河「二仁溪」，原本能溪釣的河川卻惡臭味飄散。經過高雄市政府環保局的努力下，首座「內門畜牧廢水資源化中心」正式啟用，不僅可以提升資源的運用，也能改善居民的生活品質，終於將黑金變黃金！

內門畜牧廢水資源化中心 開創永續共榮新起點

內門畜牧廢水資源化中心」是高雄市首座廢水資源化中心，可處理共1萬多隻豬所產生的廢水。「內門畜牧廢水資源化中心」負責人陳建和表示，資源化中心整合在地15家畜牧場，用管線將廢水輸送到厭氧池，廢水經過厭氧發酵後會產生沼氣、沼液與沼渣。沼氣可用作發電，沼液飼養微藻作為水蚤的食物，水蚤則作為小魚的餌料；沼渣可作為有機堆肥，形成健康的生態循環。目前也大大改善二仁溪的水質，提供居民一個健康的環境，這就是最好的回饋。

高雄市養豬協會理事長王忠禮表示，先前附近居民抗議豬屎味臭氣熏天，以及擔心環境汙染問題，但資源化中心成立後，養豬業者只需專心眷養豬隻，至於環境汙染問題可放心交由資源化中心處理。如今，處理過的「放流水」可讓居民澆樹、澆菜或灌溉田地，讓原本沒有地下水的內門區有了很大的改變，這是令人開心的雙贏局面。

其實，畜牧廢水循環利用的過程相當不易，高雄市政府環保局經過多年推動，終於提供市民朋友更友善的居住空間。高雄市政府環境保護局局長張瑞琿表示，前年在編審成立「內門畜牧廢水資源化中心」的預算時，就頻頻接收到民眾的陳情，但發放預算並沒有想像中順利，這些卻是民眾不了解的難關，後來經過議員拜訪、說明，民眾才慢慢接受。

高雄市政府環境保護局局長張瑞琿表示民眾很支持「內門畜牧廢水資源化中心」的做法。(截取自youtube)

局長張瑞琿表示，現在的廢水處理屬於創新作法，運輸廢水的管線很重要，因此要把相關設施做好，除了消除異味還能發電。當畜牧廢水進到資源化中心後，可以產生發電，可以提供195戶民眾使用，共有71萬度的電，也可以減少約7700噸的二氧化碳，河川減少約234噸的BOD(削減生化需氧量)，以及279噸的SS(削減懸浮固體)。以現階段來說，2050淨零減碳是我們非常重要的措施，可以減碳、改善河川品質及達到循環經濟，這樣的作法也獲得民眾的廣泛支持。

環境保護需要人人努力，「內門畜牧廢水資源化中心」就是最好的結晶。它是一個起點，讓畜牧資源能夠循環再利用，民眾可以達到與環境共生，永續生機的正循環。(高雄市政府環境保護局廣告)