黃韻玲與吳昱廷四手聯彈默契十足，彈完興奮擊掌歡呼。（臺北流行音樂中心提供）

「原子少年」吳昱廷最崇拜的偶像就是天王周杰倫，因北流文化館大廳正展出經典電影《不能說的．秘密》中周杰倫與桂綸鎂兩人的定情鋼琴，董事長黃韻玲特別邀請吳昱廷到場參觀，讓吳昱廷一秒化身小粉絲興奮地拿起手機狂拍。兩人還在古董鋼琴旁拍照留念，卻在閒聊時發現吳昱廷竟與黃韻玲兒子Arthur差沒幾歲，讓黃韻玲忍不住說：「照片中的我們就像母與子。」。

吳昱廷從國小就聽周杰倫作品，一開始聽到《11月的蕭邦》專輯中的〈夜曲〉後，就對這位天王深深著迷，更因為歌曲中融合嘻哈元素，而讓他愛上饒舌；他表示：「有一年生日禮物收到專輯《魔杰座》的精裝版，當時超開心，自從擁有那張專輯後，我就開始會存錢買專輯，從《跨時代》到《驚嘆號》都有。」

吳昱廷還看了不下十次的《不能說的．秘密》，因此更愛鋼琴，他表示：「因為這部電影的時間線很複雜，小時候沒有看懂，只覺得鬥琴跟穿越時空很帥，但隨著年紀增長，每一次重看電影都能有不同的感受。這部電影我重複看了很多次，反覆研究，就想了解周杰倫設計的小細節與創意，也因為如此，讓我在學琴上產生更多熱忱！」

因吳昱廷有著英國皇家鋼琴八級檢定的驚人實力，黃韻玲特別欽點他合作四手聯彈，期望重現電影《不能說的．秘密》經典橋段，由北流另安排在園區內新開幕的「繆思鋼琴」大展琴技。兩人用眼神交流示意，便彈奏出優美旋律，展現十足默契。

吳昱廷分享，爸媽得知兩人要合作的消息，一直督促他要好好練琴，希望有好的表現！對此，黃韻玲給予滿滿肯定，她表示：「昱廷的表現讓我非常驚豔，原來他古典底子這麼厚實，相信未來在音樂創作的路上，昱廷定會帶更大家更多驚喜！」

有英國皇家鋼琴八級檢定驚人實力的吳昱廷，更自招小時候被媽媽逼著練琴時「作弊」被發現、而差點把鋼琴弄壞的糗事。雙子座有著小聰明的他笑說：「以前媽媽要求我同一首曲子要彈十次，然後就放十個積木在鋼琴上，說彈完一次，就可把積木從左邊移到右邊，但我有時都會作弊，一次多拿兩個放過去。有一次，積木不小心掉到直立式鋼琴裡，媽媽還千辛萬苦的把積木撈出來！」