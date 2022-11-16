工研院獨創的「iPetWeaR」智慧寵物項圈採用非接觸式的「創新低功率雷達生理感測」和「活動力狀態分析演算法」，提供各種寵物的連續心跳與呼吸情況，另外，也有針對活動量監測以及走失預警，讓飼主輕鬆掌握寵物的健康和情緒狀態。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

毛小孩照護新興科技受全球關注，工研院研發的「iPetWeaR」智慧寵物項圈，獲得亞太資訊服務業組織（ASOCIO）的肯定，榮獲ASOCIO 2022 ICT Award（亞太資通訊科技應用獎）的「HealthTech Award」獎項，在產官學研專家齊聚的年度高峰會上，展現工研院在健康照護的創新研發實力。

工研院獨創的「iPetWeaR」智慧寵物項圈，採用非接觸式「創新低功率雷達生理感測」和「活動力狀態分析演算法」，雷達都能讀取寵物的健康數據；提供連續心跳與呼吸情況，無須受限於寵物的體型或毛髮長度，並有活動量監測及走失預警，讓飼主輕鬆掌握寵物的健康和情緒狀態。

ASOCIO 2022 ICT Award全球有10個會員國角逐獎項，在53件提案作品中，經濟部技術處以科技專案計畫補助工研院研發的「iPetWeaR」智慧寵物項圈，因技術獨創性獲「HealthTech Award」獎項，為國家爭光。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，工研院研發的「iPetWeaR」智慧寵物項圈，此技術在2022美國消費電子展（CES）也奪下創新獎，不僅展現台灣的技術研發能量受到國際肯定，在未來電子消費市場上更是潛力無窮。

ASOCIO是亞太區歷史最悠久、影響力最大的國際ICT貿易組織，每年舉辦素有「資通訊界的奧斯卡獎」的ICT Award，遴選各國具代表性的落地應用案例與解決方案，認證各國符合獎項類別的落地應用案例與解決方案，鼓勵科技帶來創新、彌平數位落差，帶動產業數位化和政府數位轉型。