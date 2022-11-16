台灣半導體產業人才需求強勁，台積電2020年主動找上台科大希望聯手培育人才，台科大自動化及控制研究所所長郭鴻飛說，台科大戮力培養人才，研究所的學生可以到工廠實習，理論和實務相結合，學生畢業後可以無縫接軌直接上手。至目前為止，已經有許多優秀學生進入國內外半導體龍頭廠任職，其中，台積電即超過10位，另也有學生選擇進入南亞科和美商應材發展，企業和學校共創雙贏。

先進半導體製程中，設備是關鍵的角色，其中量測設備又是重中之重，郭鴻飛所長帶領的光電系統實驗室研究團隊專注於半導體量測技術的開發，以控制更優良的製程品質，創新的量測技術也已經獲得國科會研究計劃案的補助。另外，研究團隊執行產學合作案也十分豐富，包括數位微影光學系統的演算、設計、量測，還有光罩圖案的設計與演算，以及對準誤差演算與量測等等。

研究團隊中學生國籍多元化，除了台灣學生之外，還有來自伊索比亞的博士生及印尼的碩士研究生等等，學生們在學習過程中，自然而然能夠具有國際觀，競爭力比一般的學生更強，台積電、南亞科及美商應材等等，都能見到團隊畢業生的身影。

剛進團隊3個月的印尼籍碩士研究生說，對半導體業很有興趣，在台科大學到許多設備知識，特別是精密量測方面，這在先進製程中十分的重要，希望未來自已能在台灣找到半導體相關的工作，並笑著說台積電是自已的第一目標。伊索比亞的博士生則說，半導體各種技術發展都很快，需要不斷地學習，在台科大指導教授郭鴻飛的帶領下，對光學量測表現方面有自信，未來希望能到外商工作。

目前有4位女研究生加入學習半導體技術，剛加入團隊3個月的女研究生說，進了研究所後發覺需要閱讀很多文獻來深入這個領域的知識，目前遇到最大的挑戰是如何將自已零散的想法串接起來，設計出實驗架構，動手做出實驗的結果，她低調的表示，未來就業目標將放在美商公司。

學生們要進入台積電實習的條件，以及在實習過程中是否能親自進入產線？郭鴻飛教授說，進入團隊1年後的暑假就能夠去實習，在實習的過程中，不僅可操作設備、機台，也能實際了解製程生產線，讓學生接觸高階先進設備，學習動力會增強，理論和實務相結合，也能讓企業和學校共創雙贏。

不只是到半導體先進企業學習，郭鴻飛教授說，各類型的研討會也能讓學生體認到先進的技術，只要有機會就讓學生們去參加國外研討會，每每從國外研討會回來的學生們，除了對技術有更先進的想法外，也都能認知要更努力才能讓台灣半導體業更加發光發熱，這都是台科大真正的價值所在。