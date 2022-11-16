選戰進入倒數，民進黨台北市候選人陳時中競選總部今召開「1120 疼惜台北 為愛而走」大遊行公布記者會，選前黃金週，11月20日將舉辦的「疼惜台北 為愛而走」大遊行，要跨越世代、跨越族群，集結正向的力量，一起為了心愛的台北，為愛而走。

吳思瑤指出，11月20日的大遊行，將在當天下午1時30分在陳時中競總總部前集合，從北平東路到紹興南路都是集合點。這場活動將會有兩個階段，一個是遊行，將會分成六大隊集結，沿著忠孝東路行走，到逸仙路右轉、再接松高路、市府路，最後抵達台北市政府前廣場；歡迎大家隨時加入遊行隊伍，陪伴陳時中走到未來要進軍的台北市政府。而在遊行終點，也就是台北市政府廣場前。

吳思瑤說，從下午三時就會開始有演唱會，六位替阿中、替台北寫歌的歌手們，包括王俊傑、陳明章、詹雅雯、滅火器樂團、董事長樂團以及PiA（吳蓓雅）都會在主舞台演唱歌曲。最後，前副總統陳建仁、總統蔡英文都會現身力挺，陳時中也會在這邊向台北市民發表溫暖的談話，希望大家帶著歡樂的心、正向的心一起來參加遊行。

發言人羅浚晅則表示，大家都很期待這場大遊行，因為這次選舉有太多口水、太多扭曲跟鬥爭，但台北是有愛的，需要用愛連結彼此。

羅浚晅介紹六個大隊的特色指出，第一大隊「台北更好，把事做好」，由醫、藥、護、社會福利團體所組成。第二大隊「友善台北，文化首都」，由海外鄉親、工商業團體、體育界、教育界、台派團體共同組成。第三大隊「溫暖台北，新手爸媽」，由四大社團以及旅北同鄉會組成。第四大隊「樂齡台北，健康運動」，由由宗教界、農會、協勤民力、小英之友會組成。第五大隊「年輕台北，青春愛兒」，律師、會計師、工程界等專業人員及各式工商業團體一起力挺阿中。第六大隊「世界台北，首都格局」，勞工敬業樂群，職人精神，是台北力量所在。

發言人陳品潔表示，也歡迎民眾在陳時中LINE帳號報名加油團，在路線的12個站點替遊行的朋友加油打氣，或是在遊行大隊經過後，加入遊行一起前往市府廣場。

這場大遊行，紙風車劇團一同參與，今日記者會中，紙風車劇團的「愛虎」們也現場跳了兩段歡樂的舞蹈。紙風車執行長張敏宜表示，她認為選舉應該要更正面、更歡樂，所以這場大遊行，會有很多紙風車的大型動物、空飄氣球等與大家一起向前走，希望藉由這場遊行為選舉帶來更多正面力量。