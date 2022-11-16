前副總統陳建仁，今天早上先到大安區陪英系市議員吳敏濟輔選，以車隊展開掃街拜票。（市議員吳敏濟提供／陳世宗台中傳真）

九合一選戰進入最後大車拼！各陣營緊要關頭展開「組織戰」，期能發揮統合戰力、克敵制勝！前副總統陳建仁16日特陪同民進黨「台中英連線」市議員候選人吳敏濟、蕭隆澤、謝家宜、陳俞融、陳雅惠、陳淑華、張芬郁等人，從上午以車隊展開掃街拜票！

台中市議員爭霸戰中，各陣營為爭取最多席次、最大戰力，把握最後的關鍵時刻，透過「母雞帶小雞」的作戰方式，發揮組織戰最大戰力！

台中英連線有甲安埔的市議員吳敏濟，潭雅神市議員蕭隆澤，北屯市議員謝明源的女兒謝家宜，北區前台中市長張溫鷹的女兒陳俞融，東南區市議員邱素貞的女兒現任里長陳雅惠，西屯區的陳淑華，大里霧峰區前市議員張芬郁等，今天由前副總統陳建仁陪同以車隊展開掃街拜票。

7位市議員候選人的共同訴求，即65歲以上長輩健保不會少；營養午餐免費、營養加倍；捷運藍線四年動工，完善路網改善交通；興建社會住宅，落實居住正義；育兒政策升級，讓年輕人敢生敢養；發展策略產業，拉高薪資結構；落實減碳政策，發展綠色能源等。