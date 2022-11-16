民進黨台北市長候選人陳時中猛打對手蔣萬安的「矽谷經驗」，陳時中競總還指涉蔣萬安曾替陸資服務，藍委李德維反批國安會祕書長顧立雄任職律師時的萬國法律事務所也在大陸賺錢。對此，總統府表示，對於這種為了選舉的刻意政治操作，沒有回應。

陳時中競選總部日前舉行「矽谷律師的真相」記者會，指控蔣萬安2010年開始在矽谷的「Crone ＆ Rozynko律師事務所」工作，事務所主要業務為幫陸資公司在美國融資、買殼和上市櫃，服務對象有寶生鋼鐵製品有限公司、青島紅冠皮鞋、中國東北石油控股公司等。

蔣辦反批，顧立雄掌國安會祕書長高位，1983年至2016年擔任「萬國法律事務所資深合夥律師」，該事務所於1991年在大陸福州市經營事務所、在大陸賺錢。套用民進黨與陳時中的抹紅邏輯，又該如何解釋？莫非又是另一個「綠能你不能」？

對此，總統府發言人張惇涵向顧立雄確認後表示，對於這種為了選舉的刻意政治操作，沒有回應。