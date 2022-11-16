民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆出詐領助理費爭議，昨天（15日）再有爆料指出民眾黨每位立委都會「捐出人頭助理」，領國會助理的薪水，但實際上在黨團或民眾黨的智庫工作。對此民進黨立委林靜儀表示，臨床上，通常沒有營養不良、沒有大量失血，卻有不明原因的嚴重貧血，要考慮寄生蟲。暗諷意味明顯。

昨天電視節目上一名前助理爆料，民眾黨有內規，要求各委員辦公室需捐出一個助理配額至立法院黨團或智庫上班，遭到外界質疑領國會薪水卻做民眾黨的事。

民眾黨則在凌晨緊急發出聲明表示，每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通、聯繫相關立院工作、每月固定支薪，並協助各委員會的議事運作，政治不該沒有人性，抹煞這些努力工作的助理，將其導向政治鬥爭。

林靜儀表示，根據立法院組織法和預算，委員公費助理和立法院公費助理有「公費助理費」和「黨團助理費」，是屬於二筆不一樣的預算。委員可聘公費助理8到14人，黨團助理10到16人。不論黨團大小，都是一樣的額度和員額數。

她還以醫師身分說，臨床上，通常沒有營養不良、沒有大量失血，卻有不明原因的嚴重貧血，要考慮寄生蟲。