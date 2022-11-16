林耕仁表示，等一下會向所有的市民，來報告他未來會怎麼做。（林耕仁競辦提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市首場公辦政見會16日下午1點30分登場，民進黨新竹市長候選人在受訪時表示公辦政見會第1個重點當然就是自我介紹，接下來會述說自己對於1個優秀的市長需要什麼樣的條件，過去將近8年時間，她住在這個城市生活與工作，也做了非常多的事情，跟市府團隊一起努力的成績都會來跟市民報告與說明。

她說，最重要的是，未來她會想為新竹市做什麼，過去這很長的時間她已發表了6個面向、25項主題的政策，以及100多個政見，今天會再提示未來她要做的建設的重點。

沈慧虹表示，她會以自己最專業的交通與施政能力及經驗，來爭取市民對她的信任，最重要的是她是最具有執行力、可立即上手、無縫接軌的候選人，更要讓幸福城市更超級幸福。

沈慧虹表示，這次選舉新竹市選舉人口有30幾萬人，她就是不斷的發表對城市建設的政見，而公辦政見發表會就其中1個管道，未來還有10天，會把握時間爭取大家的認同。

她相信只要是對城市好的政策，市民都可以接受，最重要的是，政見的內容究竟是如何，相信住在這座城市的人都能感同身受，而從中挑選出最能讓新竹市變的更好的候選人。

國民黨林耕仁則表示，擔任民意代表20幾年，他的內心就是常常在關心市政、關心人民的苦，這幾年尤其疫情的關係，新竹市民生活相對的壓力大、生活更苦，未來要打造1個城市的願景，應該從人民的生活開始來著手。

今天政見發表會，等一下會向所有的市民，來報告他未來會怎麼做，也希望所有的市民能幫他加油，一起為這座城市來努力。

至於政見會上，會不會提到對手的一些狀況？林耕仁指出，今天的主軸還是以市政未來要怎麼做，要讓人民覺得支持林耕仁，會帶領新竹走向更美好的未來，大家一起來努力。