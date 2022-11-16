從立委轉戰竹北市長的林為洲，針對竹北市人口增加，國中生畢業生無法就近就讀高中問題，16日邀請教育部、台大、台科大及縣府教育局開協調會，研議在竹北市催生附屬中學，會中做成請教育部重視竹北學生教育權益，建請台大慎重考慮設立附屬高中、台科大設立附屬高工的結論。

林為洲指出，目前竹苗學區第1志願高中都在新竹市，竹北市隨著人口快速成長，城市發展已要超越新竹市，家長都很期盼竹北市能有1所頂尖高中，讓孩子能就近就讀，也符合新竹縣和竹北市整體教育發展所需。

11月8日他在立法院質詢時，就提到竹北市內高中數不足問題，為竹北市民喊話教育部，請台大及台科大設立附屬高中及高工，讓竹北市國中畢業學生能就近就讀高中。

林為洲說，教育部在當年核定台大和台科大在竹北設立分校，新竹縣政府以區段徵收方式辦理縣治二期和台科大都計區，以無償方式給兩校各20到30公頃不等的學校用地。

林為洲指20年過去，台大和台科大都僅蓋1棟大樓，取得竹北市最精華地段的土地均毫無作為，這與當初教育部同意兩校設立竹北分部的用意，相差甚遠。

林為洲特別指出，在實例中，政大、台灣師範大學、中央大學都有設立附屬高中的先例，且設立附屬高中的大學並不一定要先有教育學院才能設立，中央大學就是一個例子。

林為洲和與會的台大副校長羅清華及台科大副校長劉志成深談後，得出請教育部重視竹北學生教育權益，建請台大慎重考慮設立附屬高中、台科大慎重考慮設立附屬高工的結論。

林為洲說，未來會再邀請教育部及兩校代表到竹北市，聽取地方家長團體的聲音，同時，教育部應該要擔起責任，重視竹北市孩童就學權益，積極協調兩校在竹北市設立附屬中學。