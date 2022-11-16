九合一大選倒數9天，針對外界關注確診者投票問題，中選會曾指出，如果民眾發現確診者投票，現場選務人員不會受理檢舉，避免影響投票秩序。要是有民眾宣稱自己是確診者，選務人員會如何因應？中選會主委李進勇16日受訪時解答，若該行為已干擾、妨礙他人投票，民眾經勸離不聽，會依法處罰。

內政委員會16日赴台北市選舉委員會，考察九合一大選及18歲公民權修憲案公民複決投票所設置情形，以及開票實際作業流程與動線。為因應新冠肺炎疫情，大選前一日會消毒投開票所，並保持空氣流通與環境整潔，依社交距離規劃動線。

在投票當天，民眾須於入口處「簡易檢疫站」測量體溫、手部消毒。若遇民眾體溫超過37.5度，選務人員會要求該人戴上防疫手套，引導使用防疫專用圈票處，投票完畢後消毒圈票處，也會更換圈選工具，回收防疫手套。

國民黨立委李德維、林奕華詢問，有民眾在投票現場自稱確診者，導致其他人不敢投票，選務人員如何因應？

中選會法政處指出，民眾於投票當日在投開票所30內出現喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，已違反《刑法》規定，警衛人員會當場制止，經勸不聽再開罰。

李進勇補充，為避免選務混亂，選務人員不會當場確認該民眾是否為確診者，僅會讓他儘速投完選票，事後再由衛生單位查處。若該民眾干擾、妨害投票秩序，會先由選務人員勸離，不聽者也會依《公職人員選舉罷免法》處罰。