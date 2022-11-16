不滿媽媽被嗆聲 男持開山刀、辣椒水恐嚇小吃攤

在北市直興市場擺小吃攤的黃男，日前收攤打掃時，將水潑在走道上，林姓女豬肉攤推車經過時，向黃抱怨這樣會害人滑倒，結果遭黃反嗆「管那麼多！」林的兒子獲知媽媽被欺負，持開山刀前往理論，一言不和還拿辣椒水噴對方，萬華警方獲報後將林依法究辦。

警方調查，黃男在市場內賣小吃，8日打烊時，噴水清洗攤位，大量的污水流滿走道，此時林姓女豬肉攤推車經過，認為這樣很可能會害人滑倒，於是向黃反映，希望他不要這樣沖水。

但黃聽後十分不滿，認為林女多管閒事，反嗆林又不是市場自治會，輪不到她來講，林遭嗆聲後，向兒子訴說此事，林男聽後抓狂，認為媽媽被欺負了，帶著開山刀及辣椒水找黃理論。

雙方一言不和，林便拿辣椒水噴對方，黃被噴後疼痛灼熱，痛得發出呻吟，林見狀才揚長而去。

不滿媽媽被嗆聲 男持開山刀、辣椒水恐嚇小吃攤

警方獲報到場後了解過程，黃男也提出告訴，林稍後被傳喚到案，表示因為媽媽被嗆聲，他一時衝動才會攻擊對方，警訊後被依傷害、恐嚇罪送辦。