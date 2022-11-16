寶山鄉環北路為前往竹科園區要道，因應竹科廠家擴廠，寶山鄉公所將拓寬環北路。（邱立雅攝）

寶山鄉因有科學園區擴廠計畫，預期未來在環北路恐有大量車流增加，寶山鄉公所擬定新竹縣寶山鄉環北路道路改善工程，規畫將環北路拓寬改善，16日上午舉辦開工典禮儀式。但傳出鄰近地主不滿收購價格低於市價，目前無一地主同意徵收，寶山鄉長邱坤桶指出，預計年底或明年初將開地價評議委員會，至於地上物鐵皮屋多屬違建，公所仍會用誠意解決拆遷補償問題。

為了改善科學園區及寶山鄉道路品質提高車行及整體景觀，並逐漸落實管線地下化，寶山鄉公所提報行環北路拓寬工程，改善道路總長850公尺，拓寬至15公尺，起點為環北路雙峰橋處，改善終點為環北路與雙園路2段交叉口。另外將工區內中正橋改建至橋長30.5公尺、橋寬19公尺，雙峰橋改建至橋長62公尺、橋寬16公尺。

改善工程總經費合計3億5839萬元，營建署補助款2億8312萬8100元、新竹縣政府補助3763萬950元、寶山鄉公所自籌3763萬950元，工期為540個日曆天。

環北路拓寬將徵收鄰近土地，但傳出目前所有地主均未簽同意書。縣議員邱振瑋收到民眾陳情表示，土地市價1坪約4到6萬，但徵收價只有3萬6300元，導致所有地主均不願被徵收。邱振瑋表示，當初建設外環道時，就是地主們自願提供土地用來建設，如今希望公所能妥善跟地主協商，讓徵收價格趨近市價，地主為地方奉獻長久，應該得到市價補償。

鄉長邱坤桶指出，確實跟地主協議價購不成，已經送往新竹縣政府地價評議委員會做實質上評價，預計今年底或明年初，待評議結果出爐後，會依委員評議價格徵收。至於地上物拆遷補償，由於鐵皮屋均屬非合法建築，公所將補助7成來辦理徵收，用拆遷獎勵方式彌補損失，鄉公所會盡最大能力開通道路，地主權益給予最大保護。