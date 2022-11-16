東哥遊艇(8478)第三季財報優於預期，由於在手訂單滿載至2025年，搭配高雄小港新廠產能逐步提升，2023年營運可望持續挑戰新高，今天買盤湧現，股價盤中登頂直至收盤，回到一個月來高點。
第三季原本為遊艇交付淡季，營收呈現正常季節性季減，但在手訂單滿載，東哥出貨動能維持高檔，第三季稅後淨利4.15億元，年增131.5％，每股盈餘4.67元。獲利優於預期，主要受惠產品組合優化、售價調漲效益顯現、費用控管得宜。
東哥客戶為高端富豪族群，重視產品製造工藝、客製化，東哥也是全球第四大、全美第一大豪華遊艇品牌，在美洲地區具有銷售優勢。
東哥高雄小港新廠年產能10～12艘中小尺寸船型，2021年產出2艘，2024年達成全產目標，2022、2023年製造產能將維持每年20～30％增長，由於訂單能見度到2025年，若產能順利開出，營收連年創高可期。
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