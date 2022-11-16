有片！黃珊珊、陳時中競總發言人互贈新書互動超尷尬

九合一選舉將至，民進黨台北市長候選人陳時中批評無黨籍候選人黃珊珊任副市長期間市政停擺，還稱有拿現任台北市長柯文哲的「柯P新政」來看，黃珊珊16日揚言送簽名新書《城市・程式》和政策白皮書給陳時中，黃競總發言人李昀臻也於中午到陳時中競選總部，最後由陳競總發言人林聿禪代為收下，並回贈陳時中《溫暖的魄力》一書和政見文宣，兩人互動十分尷尬。

陳時中昨質疑黃珊珊沒有即戰力，也批評柯文哲「柯P新政」的承諾都沒做到。黃珊珊上午不滿指出，自己最近出了一本新書《城市・程式》，會簽好名並派專人於下午送到陳時中競選辦公室，讓陳時中知道她在副市長任內做了什麼事。

李昀蓁約在中午12時30分帶著黃珊珊簽名新書《城市・程式》抵達陳時中競選總部，由林聿禪代表收下，她也隨即回贈陳時中新書《溫暖的魄力》、2領域政策摺頁文宣及全齡照顧照護口袋書，李昀蓁則幽幽的說「可是這些政策我們都有了欸」，兩人互動超尷尬。

林聿禪表示，《溫暖的魄力》記載過去中央、地方共同為防疫努力的故事，李昀臻則拿出《城市・程式》，稱內容都是黃珊珊擔任副市長時的政策，還說「其實滿厚一本的，希望陳部長有時間可以看一下，所以特地請黃珊珊寫了一句『給陳時中先生惠存』。」

隨後，林聿禪還向李昀蓁介紹起陳時中競選總部，包括上頭寫著民眾期許的市民許願球，李昀臻也不甘示弱地說，歡迎陳時中團隊有空來逛黃珊珊競選總部，兩人最後在一陣「謝謝、謝謝」聲中尷尬地結束這場會面。