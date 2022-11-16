中央健康保險署英文專書讀書會近年8月開辦以來，至今已辦理63場次，由第1線執行業務同仁角度，導讀國際英文專業書籍，以中文分享國際趨勢及全民健保政策規劃與精進方向，並穿插分享當前熱門健保議題，每場約150名線上參與者，廣獲好評。現在健保署更與中華民國醫師公會全國聯合會攜手，加碼開放醫事人員報名以視訊方式同步參與，並提供西醫師繼續教育積分認證。

健保署與中華民國醫師公會全國聯合會自今年11月17日起，加碼開放醫事人員報名以視訊方式同步參與，並提供西醫師繼續教育積分認證，目前已開放2場次報名，醫師公會全聯會後續也將讀書會已開辦課程轉為於其網站設置「網路繼續教育課程」，提供醫師會員觀看並獲得西醫師繼續教育積分。

健保署李伯璋署長說，健保署英文專書讀書會獲採認為西醫師繼續教育積分認證課程，是重要的里程碑，表示課程內容品質及專業性獲肯定，醫事人員參加健保署英文專書讀書會，亦可獲得第一手的健保政策規劃理念。」健保署目前開放報名的英文專書讀書會積分認證課程共2堂，首場11月17日為新冠肺炎疫情期間廣受討論的「健保遠距醫療及通訊診察治療辦法」，11月24日為「提升『不山不市』醫不足地區民眾就醫可近性」專題報告。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，全程線上參與將分別取得法律類及品質類的西醫師繼續教育積分，請會員珍惜健保署開放英文專書讀書會提供西醫師繼續教育積分認證之良善美意，呼籲會員醫師踴躍參加，或可參考醫師公會全國聯合會線上課程，於忙碌之餘不忘取得繼續教育積分。