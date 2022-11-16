新北捷運局今（16）日舉辦三鶯線永吉公園站捷運開發招商說明會，這也是三鶯線今年第2個場站開發招商說明會，本次場站開發預估將吸引8.61億元投資金額，該案已於上月31日公告招商，捷運局期望形塑以永吉公園站為中心的新興發展圈，打造未來鶯歌區亮點地標建築。

新北捷運局代理副局長鄭智銘表示，捷運三鶯線今年度共針對三峽站及永吉公園站舉辦3場招商說明會，今日辦理的說明會，是永吉公園站第2場也是三鶯線的第2個場站開發案。

永吉公園站面臨4600坪永吉公園，基地面積約598坪，預估可興建地上18層、地下3層，總樓地板面積約5055坪的捷運開發大樓，並以取得銀級以上綠建築標章為目標進行開發，同時鼓勵智慧建築及耐震標章的開發構想，提升開發大樓的建築品質。

鄭智銘進一步說明，本案基地位於新北及桃園的樞紐位置，為來搭乘捷運三鶯線可轉搭台鐵西部幹線而三鶯線將延伸桃園八德，銜接桃園綠線並可轉乘至桃園國際機場與高速鐵路，搭配周邊國道2號銜接國道1、3號，交通路網便捷，可快速抵達北北桃都會生活圈。

此外，本案鄰近鶯桃路商圈與鶯歌老街生活圈，位處永吉國小與鶯歌國中學區，生活機能便利，可吸引首購族或小家庭移居或提供在地居民換屋需求，創造便利優質居住環境，打造安居樂業的捷運生活圈。

新北捷運局表示，投資申請書件訂於明年3月30日截止收件，預計明年第2季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂後成為投資人，開發完成可帶動地區發展，共創市民、市府、地主及投資人多贏。