港股大盤恒生指數16日盤走勢回調，半天收盤跌209點、跌幅1.14％，報18,133.49點，成交值1,004.92億港幣。

港股大陸房地產族群重挫，碧桂園暴跌逾17％、雅居樂跌逾21％、旭輝控股跌近16％、碧桂園服務跌逾14％、旭輝永升服務跌逾14％。

科網股整體回落，日內將公布業績的騰訊跌1.6％，阿里巴巴降1.6％，京東挫4.1％，美團挫4％，百度下滑1.6％，快手跌2.3％，但嗶哩嗶哩升1.6％，商湯飆6.2％。

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