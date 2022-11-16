《經濟學人》（The Economist）最新出版 2023年趨勢特輯，封面將蔡英文總統和美國拜登總統及許多世界領導人放在一起。對此，蔡英文表示，這代表，台灣在各方面的表現、台灣人民的努力受到世界高度的關注。

《經濟學人》在報導中提到，「台灣是繁榮的民主國家以及半導體重鎮」。蔡英文指出，台灣是守護民主的第一線，同時我們的科技產業在全球供應鏈占有一席之地，讓國際社會都很關注台灣情勢。

她說，堅韌台灣的民主，以及強化台灣的科技實力，是她和執政團隊一直以來努力的方向。「我們向世界展現守護民主的堅定決心，也不斷深化和世界民主盟友的交流合作」。

蔡英文強調，我們更要持續努力，維持台灣半導體產業在世界的領先地位，而ASML明年即將在台灣動土的最大投資案，就證明大家重視台灣，也持續投資台灣。

九合一選舉即將舉行，她也不忘重申，接下來，台灣的選擇非常重要，將攸關台灣未來發展的方向，而每一位台灣人民，都會是決定國家前進路線的關鍵角色，「這也是我不斷提醒，我們要做出正確選擇，讓國際對台灣有信心」。

她說，事實證明，這幾年台灣已經走在正確的方向，「請大家堅定信心，我們一起努力，台灣會更好，我們也會給世界一個更好的台灣」。