國民黨徐榛蔚選擇下鄉面對基層，預錄政見發表影片，向鄉親選民報告。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供）

花蓮縣選舉委員會今辦縣長候選人公辦政見辯論會錄影，民進黨候選人Kolas Yotaka、無黨籍黄師鵬對於國民黨徐榛蔚缺席，感到遺憾也不意外。不過徐榛蔚透過黨部表示，今公辦政見發表會，只見對手耗費9成時間批判謾罵、沒有政策願景，這種申論內容，失去公辦政見民主競爭的意義。她已預錄政見影片，將分享影片連結，向鄉親負責任報告政見內容。

Kolas說，現任縣長徐榛蔚不參加辯論、不參加政見發表會，現在已經21世紀了，對於一個獨立的機關選委會辦理的公辦政見會都不出席，來對選民說明政見內容，以及未來4年要做什麼，這完全不在乎、也看不起花蓮縣民。她邀請辯論可以不參加，但公辦政見會上，至少也一定要跟縣民說明，所有縣政都必須接受人民的檢驗與交待。

徐榛蔚稍後透過國民黨花蓮縣黨發出新聞稿，因先前震災及議會議程，僅有最後不到一個月時間展開選務工作，徐榛蔚把握時間，堅持走遍13鄉鎮個里鄰與每一個部落。她已撥空預錄政見影片，負責任向鄉親報告未來的願景擘劃，近日會將政見報告影片，在網路上公開播放。

黨部認為，今天公辦政見發表會，對手政見申論內容只見批判謾罵、沒有政策願景，寧願花高達9成的時間以扭曲的資訊謾罵，也不願負責任提出對花蓮未來政策的具體規劃，這種申論內容，完全失去公辦政見民主競爭的意義。

另一無黨籍黄師鵬，則引用美國憲法第22條修正案說，台灣應該進行地方制度法的改革，已經擔任過兩屆首長的人，不允許在隔一個任期後再次參選，而夫妻或是直系血親要限制隔屆後才能參選，這樣可避免行政等各類資源都掌握在一個人手上，造成城鄉品質停滯不前。

花蓮縣選舉委員會表示，花蓮縣第19屆縣長選舉候選人公辦政見辯論會16日啟動、17日起至11月25日止，在縣內有線電視系統播放，民眾可用電視觀看。