民眾黨新竹市長候選人高虹安，近日捲入詐領國會辦公室助理費疑雲，因涉及酒駕被民眾黨開除黨籍的新竹縣黨部前執行長林冠年，今（16）日在臉書透露，收到很多助理提供的資料，並已將內容彙整後送至調查局北部地區機動工作站，要讓真相攤在陽光下。

林冠年今日在臉書表示，高虹安捲入詐領助理費事件，面對物證時的態度輕蔑、滿口謊言，還想把責任推給他人，讓很多助理憤怒又失望，「許多人來民眾黨、來高虹安國會辦公室工作就是對新政治有期待，沒想到比藍綠更腐敗，他們真的無法接受。」

「今天就把我們手上最新的所有資料都交出！」林冠年指出，吹哨者們是一群彼此沒有相互聯絡的助理群，手上的資料散在各處，更因迫於惡勢力不敢出面，他因此決定挺身而出，把資料彙整後具名送交調查站。

「高虹安委員現在就應該要辭去立委接受調查！」林冠年質疑，高虹安一直用高道德的標準對待自己，但如今面對爭議卻神隱閃躲，是要拉整個民眾黨跟她一起死嗎？「請檢調應該儘速約談相關證人，並且保護大家，別讓有心人可以用非正當管道傷害吹哨者」。