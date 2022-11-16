新竹市第11屆市長選舉公辦電視政見發表會登場 14:222022/11/16 中時 陳育賢 、 王惠慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 右起高虹安、林耕仁、沈慧虹、李驥羣。（王惠慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 左起林耕仁、高虹安、沈慧虹、李驥羣。（王惠慧攝） 新竹市第11屆市長選舉公辦電視政見發表會16日下午1點30分在風Live house登場，經抽籤發言次序依序為高虹安、林耕仁、龔偉綸、沈慧虹、李驥羣、黃源甫。並由選委會委員黃錦能先行報告程序，每人有30分鐘發言時間，沒有主持人提問與彼此問答。 台中市長選舉公辦政見會15日晚間登場 公辦政見會晚間登場 蔡其昌：不須特別準備 選前黃金周末 藍綠彰化大拚場 #九合一選舉 #新竹市 #政見發表 #沈慧虹 #林耕仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市長選舉公辦政見辯論 盧批蔡為選舉製造恐慌 19:452022/11/15 政治 台東縣長候選人陳長宏發表超狂政見 民眾熱議 12:322022/11/16 政治 台東縣長預錄政見會 饒慶鈴、劉櫂豪零互動 11:442022/11/16 政治 金門縣長政見發表會登場 楊鎮浯提「1港2區3化」目標 11:442022/11/16 政治 台中警破選舉賭盤 攻堅逮8人查百億賭資 09:212022/11/16 社會 張善政政見會一金句酸爆民進黨 網笑翻：汙辱性極強 10:002022/11/16 政治 《半導體》聯發科發布全新4K電視晶片 終端明年Q1上市 08:082022/11/16 財經 桃園市長公辦政見發表會 賴香伶籲鄭運鵬「別當鄭文燦2.0」 10:002022/11/15 政治 見里長選舉公報列「看不慣比我還智障」 他酸林智堅：下矽下景 09:002022/11/16 政治 高虹安助理費爭議延燒 鄭運鵬指賴香伶不表態是雙標 13:072022/11/16 政治 艾力克斯開趴慶祝50歲生日 揪120摯友吐真心話 12:012022/11/16 娛樂 龍提一坪換一坪 挨批鎖死都更的緊箍咒 04:102022/11/16 地方新聞 新竹市長封關最新預測出爐：「這人」可能險勝8千票 11:402022/11/15 政治 桃園市長政見發表 鄭寶清邀3對手 立誓絕不貪汙 04:102022/11/16 地方新聞 分析新竹市長最新民調 港媒發現1現象「蠻弔詭的」 08:182022/11/15 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。