左起林耕仁、高虹安、沈慧虹、李驥羣。（王惠慧攝）

新竹市第11屆市長選舉公辦電視政見發表會16日下午1點30分在風Live house登場，經抽籤發言次序依序為高虹安、林耕仁、龔偉綸、沈慧虹、李驥羣、黃源甫。並由選委會委員黃錦能先行報告程序，每人有30分鐘發言時間，沒有主持人提問與彼此問答。