台商及金門馬祖地區人民期盼小三通重啟，但行政院長蘇貞昌日前卻說政府沒反對開放小三通，問題出在對岸把CIQS都給裁撤掉。國民黨立委陳玉珍今表示，他已經請台商確認過，確認廈門五通客運碼頭工作人員及設施基本條件均已完備，隨時可以因應兩岸小三通客運重新啟航，蔡政府不要再阻撓、政治操作。

陳玉珍指出，台灣邊境因新冠疫情封鎖了2年多，於2022年10月13日終於開啟國門，令人遺憾的是為善不卒，一年疏運200萬旅客的小三通客運至今仍處關閉停航狀態，將持續影響金馬離島的觀光經濟及居民往來大陸的交通便利途徑。

陳玉珍表示，小三通自停航以來，對於離島金門民眾、外籍配偶、台商造成了嚴重的交通不便，及往返金門大陸的額外經濟負擔，尤其向來賴以營生的觀光產業幾乎是完全停滯，影響當地民眾的生存、生計，經濟產值損失已超過百億元以上，金門百姓叫苦連連，百業蕭條，求訴無門。

陳玉珍表示，蘇貞昌日前在立法院答詢時表示，「政府沒有反對恢復小三通，連檢疫人力和相關設施都沒裁撤，問題出在對方」，把問題甩鍋給了陸方，卻無任何規劃重啟小三通客運的時程表與方案。

陳玉珍昨請廈門市台商協會、莆田市台商協會等團體於11月15日上午赴廈門五通碼頭實地瞭解「小三通」航線碼頭的航運近況，得知廈門在客運碼頭、運營船舶，及海關、邊檢、查驗、檢疫的工作人員及碼頭設施等「小三通」客運船班基本條件均已完備，隨時可以因應兩岸小三通客運的重新啟航。

廈門市台商協會會長吳家瑩向陳玉珍表示，新冠疫情爆發後，政府自2020年2月10日起暫停小三通客運，但貨運仍維持運轉，2022年至今已完成424航次，吞吐量6603個標準貨櫃。而目前「小三通」客運復航條件也具體成熟，不需要開啟政府對政府、民間對民間的商談，只需航運公司航班協調溝通，立即可重新啟動。

陳玉珍呼籲，民進黨少一些阻撓、限制和政治操弄，而是以民眾福祉為考量，盡快推動金門、馬祖「小三通」。

陳玉珍表示，只要台灣船公司獲得相關復航檔期後，就可以立即透過現有協商機制，在具體航線、船班等事務安排進行協商後就隨時可以正常通航。希望蘇貞昌能體察離島居民的苦處，恢復金門當地民眾與大陸便利來往的小三通客運，滿足離島民眾交通需求及保障生活權益。