新竹中學、新竹女中發起「2022竹中竹女聯合模擬投票」，傳出遭綠營支持者出征；民進黨台北市長候選人陳時中競總總幹事吳思瑤今表示，「這個跟我們沒有關係」，他們並不清楚，陳時中是唯一一個在辯論會上提及18歲公民權的候選人。

吳思瑤說，在這場選舉當中，大家也看到最用力、最賣力在遊說、倡議18歲公民權的就是民主進步黨。

吳思瑤說，他籲選舉到最後，網路上很多激情、言論，可能大家都回到阿中所說的「我們之間沒有仇恨，我們不要挑動對立，大家都保持理性」，這是他們一貫的態度，也不會改變。