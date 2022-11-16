東勢林區管理處為加強山林守護，明年1月14日及15日招考森林護管員。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處為加強山林守護，明年1月14日及15日招考森林護管員。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處為加強山林守護，明年1月14日及15日招考森林護管員，負責森林護管、林野巡視及林業相關工作，名額4名（原住民族應錄取至少1名），候補6名，本次負重跑走距離由過往1000公尺，增加為1500公尺，有興趣者把握機會於12月14日前報名。

東勢林區管理處表示，森林護管員要在第一線從事森林保護工作，因此資格上需身心健康，體格健壯，無不良紀錄，能耐勞苦，勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車。甄試須通過第一階段2項術科測驗—實地騎乘循環檔機車及負重跑走(20公斤)，才得參加第二階段筆試及口試。

為讓錄取者具備森林護管員執行勤務之基本肌耐力，本次甄試負重跑走之距離由過往之1000公尺，增加為1500公尺，男生於12分鐘內、女生於13分30秒內完成，將更具挑戰性。

森林護管員經甄試錄取，每月薪酬自3萬1130元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至4萬6695元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，且享有年終工作獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。

東勢林管處指出，歡迎資格符合者踴躍報考，詳情請至東勢林區管理處官網「訊息專區」-「最新消息」及「事求人」下載簡章，不另行販售；報名日期自11月14日至12月14日止，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名，以郵戳為憑，逾期恕不受理。