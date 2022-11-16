民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（16）日在臉書公布了「推動國道五楊高架橋延伸案」、「增設頭份第二交流道」和「爭取大新竹輕軌連接頭份竹南」三大交通願景，期盼能夠藉此促進苗栗進步，給苗栗人順暢、安全回家的路。

徐定禎說明，交通建設要具備前瞻性，科技產業聚落帶動的車流、物流龐大，特別是上下班尖峰時段的通勤車潮，容易造成國道壅塞、甚至回堵到市區。因此他會和中央展開「大合作大建設」，透過軌道建設、國道高架橋、增設交流道分流的方式，全面升級苗栗的交通建設。

徐定禎指出，國道一號的五楊高架橋延伸案，是由民進黨立院總召柯建銘在2015年時提出，也經過行政院的規劃設計、經費核定750億元，目前已經在辦理環境影響評估。而爭取頭份第二交流道，能有效紓解車潮帶來的交通壅塞，「未來從苗栗到台北只要一個小時」。

徐定禎表示，未來他要推動擴大竹南科學園區，並建置「後龍科技園區」，以國有土地優先，持續推動「科技新苗栗」的發展，並且規劃「交通新苗栗」，超前部署交通需求，也解決苗栗面臨的交通問題。同時從竹竹苗區域治理的角度而言，苗栗也必須與竹科管理局、新竹縣市政府，透過常態性的溝通平台，解決產業發展與民眾需求的問題，大新竹輕軌系統連結竹竹苗生活圈，更是刻不容緩的議題。

最後徐定禎也提到，未來也必須建構以苗栗為主體的「交通新苗栗」規劃，透過推動國道建設、新建軌道建設、健全公路路網，奠定苗栗未來50年至100年發展的基礎。同時升級公車系統、偏鄉交通服務，以及改善交通安全多管齊下，期待能夠促進苗栗的進步翻新，也提供苗栗民眾順暢、安全回家的路。