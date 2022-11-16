近期猛打民進黨台北市長候選人陳時中的國民黨台北市議員徐巧芯，日前遭臉書停權禁言6天；徐14日宣布，她向臉書申訴成功，臉書已坦承「判斷有誤」，她也正式「復活」了。國民黨台北市前議員羅智強指出，徐對綠側翼一一提告，這招把他們殺得落花流水，可謂「直搗蟑螂窩」。此說法引熱議，獲得高達2.6萬人按讚，大家都為徐打氣。

羅智強昨（15）日在臉書發文表示，徐巧芯的臉書帳號因遭綠營側翼大量惡意檢舉而被禁言，經向臉書申訴後成功恢復，恭喜徐滿血復活，繼續斬側翼除網軍。

羅智強指出，側翼們因造謠抹黑被徐巧芯直搗蟑螂窩，殺得落花水流，一一成為被告，惡意檢舉徐帳號想迫使她噤聲，哪想到棋高一著，徐早設有備援帳號，惡意檢舉的爛招，只是側翼垂死前的悲鳴。他恭喜徐滿血復活，盼徐能夠繼續消滅無良側翼、清陰溝網軍，「除惡務盡，巧芯第一！」

此文湧入2.6萬人按讚、逾1100則留言，迴響非常熱烈。徐巧芯本人現身留言：「滿血復活，死而復生！繼續除惡！」其他網友則紛紛表示：「新一代女戰神巧芯加油！」「巧芯巧芯真的強，加油！」「巧芯妳是我們藍營的偶像」、「挺正義除惡勢力，大眾一起來支持巧芯，為民除害」、「有勇有謀又年輕貌美的女神」。