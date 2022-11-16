文化局在東興圳舉辦居民參與工作坊，邀請食農教育講師讓大小朋友了解生態復育。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局辦理東興圳社區營造計畫，今年在公3和綠41公園推動生態復育和教育體驗為特色的示範點，希望打造東興圳周邊成為花鳥蟲蝶之家，歡迎喜歡「拈花惹草」的社區居民踴躍加入「綠手指志工」的行列。

縣長楊文科表示，東興圳景觀工程完工後成為市民運動休憩熱點，今年啟動社造計畫，藉由講座、踏查、工作坊，帶領民眾參與活化東興圳，讓東興圳穿越古今，成為連結竹北新舊住民生活、傳承歷史文化的生命之水。

文化局長李安妤表示，東興圳以「種自己的花、自己的樹」來發揚地方文化脈絡和價值意義，邀請專長食農教育的講師游南軒透過3場居民參與工作坊，將以2年時間推動台灣原生種搭配開花或蜜源植物，作為蝶鳥食物來源。

考量不同開花季節，依據地形採喬木、灌木、護坡、地披複層種植，並兼顧物種多樣性，希望將東興圳營造為動植物宜居棲地，讓四季有不同花況可欣賞。

公3公園現有樹木蓊鬱，適合鳥類棲息，將移除現有九重葛，在棚架種植蜜源植物或蝴蝶幼蟲食草，並移植鳶尾花，設置授粉昆蟲觀察點與解說牌，明年將在水邊種植開花灌木和種植樟樹，強化生態島水環境營造。

綠41公園依地形種植台灣百合、金針作為護坡植物，設置手壓水泵和太陽能澆灌系統，提升植栽養護效率，食農教育區周邊將種植各式果樹和流蘇花樹，未來興隆國小師生除可收穫「自家栽種」水果，社區還能搭配季節，製作風土食材、醃漬果乾與果醬。

文化局13日試辦種植活動，在公3公園移植鳶尾、海芙蓉，綠41公園種植台灣百合，11月再舉辦8場次東興圳植栽種植活動，有4場開放社區民眾報名參加，詳情可至東興圳臉書粉絲專頁查詢。