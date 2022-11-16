新竹高中、新竹女中在校內自辦新竹市長選舉模擬投票，不料活動粉絲團慘遭民進黨支持者出征，國民黨立委洪孟楷痛批，竹中竹女虛擬投票遭塔綠斑出征，一點也不尊重意見表達，印證蔡英文總統年年高中生座談就是作秀。

洪孟楷表示，竹中竹女的學生發起網路虛擬投票，表達對家鄉城市首長選舉的重視跟關心，這是一個難得的公民教育，但卻被綠營塔綠斑帳號出征攻擊，且用詞難聽、低俗，到目前不見綠營人士出來約束，尤其民進黨主席又一如往常神隱。

他指出，高中同學願意身體力行地去了解市長候選人政見、思考方向、對城市的願景，這是成語公民教育非常好的行為，而且培養獨立思考的能力，這樣的作法絕對值得肯定。

洪孟楷認為，從以前到現在國小國中高中也有所謂自治市長、模範學生的選舉，從校內到校外的公民參與，在在都是民主制度的培養，然而因為不是選擇民進黨籍的候選人，就被塔綠斑出征，且用詞低俗，有說「念書念到頭殼壞 也是蠻可憐的」、還說「希望未來都在慣老闆底下工作」。

他強調，這種秀下限言論真的不必，況且這不是狠打臉蔡英文年年與高中生座談的行為嗎？以為多重視年輕的聲音，但原來是不如我意就大軍出征，就問一句「蔡英文認同塔綠斑這種非我族類置於死地」的作法？

洪孟楷痛批，民進黨如果還想推給網路自發行為，而不重視你們養出的網軍大怪獸正在傷害台灣民主，對任何反對聲音出征、撻伐！1126將是你們自食惡果的第一步，台灣人民將會用選票力量明白表示我們拒絕活在塔綠斑恐怖之下。