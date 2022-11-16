56歲從事科技業的陳先生，每年公司健康檢查結果都有3高問題，卻未就醫治療。直到今年年中確診新冠肺炎痊癒後，重拾運動習慣，但他發現在運動的時候會感受到胸悶及呼吸困難，起初不以為意，但情況越來越嚴重，故到新竹台大分院生醫醫院竹北院區就診，經醫師問診與安排接受心導管檢查診斷為冠心病，經醫師置放冠狀動脈支架治療後，胸悶的情況獲得改善。

新竹台大分院心臟血管科醫師曾新育說明，有些患者於確診新冠肺炎後會有長新冠（Long COVID-19）等後遺症，常見的心血管長新冠症狀包含胸痛、喘、心悸等，而典型的冠心症症狀則為胸悶或胸痛，感覺會像胸口被一塊大石頭壓住喘不過氣來，不舒服的位置有時候會擴散到頸部、肩膀、左手臂、甚至是上腹部，因症狀類似，病人可能會以為是新冠肺炎的後遺症而輕忽。

曾新育表示，冠心症的原因有很多，提醒有高血壓、糖尿病、高膽固醇血症、慢性腎病變、抽菸、家族中有冠心症等危險因子的民眾，務必控制血壓、血糖、膽固醇與戒菸，均衡的飲食與良好運動習慣也很重要。

另對於冠心症疾病也不要感到恐懼，曾新育解釋，目前冠心症的標準治療為抗血小板藥物，若藥物治療下症狀仍無法獲得改善，或是已經進展至急性心肌梗塞，醫師則會評估採行心導管檢查手術，另若有嚴重程度的狹窄，可能會需要放置心臟血管支架或是進行冠狀動脈繞道手術。

曾新育提醒民眾應多加留意心血管疾病的警訊，尤其新冠肺炎確診病人，不要將胸痛僅視為病毒感染的後遺症，建議應多加留意不舒服的頻率、時間等，並盡速到各大醫療院所心臟科門診，由專業醫師安排進一步的診治，不要錯過治療的黃金時機。