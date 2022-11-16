大安區經營靖安農場的卓永加兄弟，經營溫室水耕栽培永續綠環境，為大安農產提升農作科技化。(圖／大安區農會提供)

台中市大安區67歲的卓永加大甲高中畢業，於台北打拼40餘年後返回家鄉，去年9月與弟弟卓永利開始採用溫室水耕栽種經營靖安農場，經歷一年多，目前有員工7人，且已開始著手第二室。大安區農會指出，現室內栽種的種類有紅菤、綠菤、紅相、紅火焰、蘿蔓等農作物，運用蒸氣式自動化消毒，既省時、省力又有效率。

卓永加表示，廠內目前有八個桶，全場使用溫室自動化控制，除方便管理也能夠增加產量，更利於傳承，讓年輕一代願意接手。廠內用的水為自來水，種出來的蔬菜沒有噴灑農藥，吃起來比較嫩、營養價值也較高，且因溫室控制，種植的蔬菜不分季節性，一年四季都可以生產。目前也自創品牌「綠蔬活」，讓更多人能夠品嚐到無毒、安全、健康的蔬菜。

大安農會總幹事蔡建宗說，大安區眼睛所及是一片遼闊種植的農田，長期所見只有老一輩農民，年輕人大都外出工作，人口外流量極高，農作物的生產僅限於傳統式，生產量不高、價格也難提升，種植上毫無生氣。

蔡建宗指出，為肯定新一代青農，永加值得讓人讚許，以靈敏頭腦、肯問肯學，對作物克服種植障礙，農會也極力協助輔導。水耕栽培最大優點是生長迅速，提供良好的生長環境、適當的溫度及日照；水耕栽培營養分連續供應植物的根部，沒有阻礙，使作物充分吸收營養，生長就迅速多了。

大安區經營靖安農場的卓永加兄弟，經營溫室水耕栽培永續綠環境，為大安農產提升農作科技化。(圖／大安區農會提供)

蔡建宗強調，若四季均能生長良好的作物，或選擇適合的作物配合環境，不但提高單位面積的生產力，更為大安提升在地農產聲譽農作跨出新的一大步。年輕農友以學歷高、肯問肯學，對作物克服種植障礙，為大安農產提升農作科技化。