許多老人家喜歡在白天打盹、小睡一下，這樣的補充體力方式雖然不錯，但是，千萬不要睡太多。根據日本東京大學所做的研究顯示，白天的小睡時間如果超過1小時，會增加糖尿病的罹患風險達46%。

東京大學的這個研究，一共有超過26萬人參與，包括瑞典、西班牙、芬蘭、德國、美國與中國等共10篇研究。研究團隊分析了這20多萬人的資料發現，原本應該是清醒的白天時間，如果總是感覺昏昏欲睡的人，得到糖尿病的機率會上升56%。

研究更進一步發現，如果在白天睡覺超過1個小時的話，糖尿病的風險更會提高46%。

研究團隊說明，白天睡眠時間若太長或老是想睡覺，可能是夜間睡眠被睡眠呼吸中止症影響，導致睡眠品質不好。睡眠呼吸中止症和心血管疾病關係密切，包括腦中風等疾病。

所以，如果你總是在白天想睡覺，不妨請醫師診斷有沒有睡眠呼吸中止症，白天如果想要小睡一下，時間也最好要控制在60分鐘以內。

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