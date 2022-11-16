洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）已經向球迷保證，將不遺餘力簽回明星外野手、打破美聯單季全壘打紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge），據《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）報導，史坦布瑞納在曼哈頓舉行的會議中表示洋基團隊的薪資狀況，不影響球隊簽下賈吉的決心。

本賽季前賈吉拒絕7年2.135億美元的續約報價，也代表洋基得拿出更具規模性的合約，來留下近年罕見從自家農場產出的重砲手，目前賈吉已經是自由身，有資格與其他球隊進行談判簽約，包括道奇、巨人及大都會等隊，都曾與賈吉傳出流言。

史坦布瑞納在最近1次採訪中提到，賽季結束後已與賈吉展開積極且正面的會談，絕對會開出讓他很滿意的合約價碼，更發出豪語：「甚至還有多餘的錢來替洋基球團做出其他補強。」

「我不會只專注在與賈吉的談判，直到看見自家球員離開球隊才開始進行交易補強，賈吉也明白這一點。」洋基在球季前段聲勢浩大，卻再度於季後賽敗給太空人，史坦布瑞納也說到做到，今（16）日就以2年合約將雷佐（Anthony Rizzo）帶回，作為交易補強的第一步，本季時常能看見雷佐與賈吉在休息區談笑風生，或許是簽回賈吉的關鍵一手。