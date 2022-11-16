高雄YouBike 2.0累計突破2300萬騎乘人次，營運超過2年，高雄市交通局16日宣布高雄YouBike 2.0升級計畫，將加碼投入500輛YouBike 2.0E電動輔助自行車，及540輛YouBike 2.0自行車，16日中午投入首批150輛YouBike 2.0E營運，提供民眾更便利、更優質公共自行車服務。

高雄市交通局16日舉辦「高雄E騎GO 升級雄蓋讚」高雄YouBike2.0E電動輔助自行車啟用記者會，高雄市副市長林欽榮、微笑單車公司董事長劉麗珠等人，一起共同宣布高雄YouBike2.0E電動輔助自行車上線投入服務。

林欽榮指出，YouBike2.0E電動輔助自行車利用電力輔助可以讓騎乘的民眾更省力，尤其對於年長者或觀光客可以更加方便於市區移動或暢遊。而且與既有的高雄YouBike 2.0共用停車柱、借還方便，滿電時可騎乘80公里，智慧車機也有電量提醒功能。未來興建中的捷運沿線各車站也將佈設YouBike 2.0租賃站，建構更緊密、完善的公共運輸網路。

高雄市交通局長張淑娟表示，高雄各交通節點、學校、商圈等處11月將累計建置達1200處租賃站，另加上本次升級計畫投入1,040輛YouBike，全市公共自行車將達到1萬輛規模。

高雄市交通局說，YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，費率為前二小時每30分鐘20元，第三小時起每30分鐘40元，為鼓勵市民使用，2.0E前30分鐘市府將補貼10元，民眾只要自付10元。

另外，YouBike2.0E除享有本市公共自行車使用一卡通雙向轉乘公共運輸的優惠外，使用MeNGo定期票或2022年底前每周五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借YouBike2.0E都可享有前30分鐘免費優惠。(記者張雅雲/高雄報導)