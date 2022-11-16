瑞士央行(SNB)在周二再次發出強烈暗示，將再次升息，行長Thomas Jordan說，當前貨幣政策太過寬鬆，無法應付瑞士的通膨。

瑞士央行今年已經升息兩次，利率來到0.5%；此前央行有超過7年的時間將利率維持在負的0.75%。瑞士央行還讓瑞士法朗升值，以降低進口商品上漲的衝擊。

行長在蘇黎世的一場活動中說：「貨幣政策仍具有擴張性，我們最有可能再次調整貨幣政策」。「很有可能必須收緊貨幣政策」，Jordan不排除進一步加息的可能性。

市場預期瑞士央行將在12月的政策會議上加息。行長承認該預測，並補充說，央行將在未來兩年內，將政策利率升到1.5%至2%之間。

儘管10月的通膨率已從9月的3.3%降至3.0%，但是以瑞士央行制定的標準衡量，此一通膨率仍偏高。瑞士央行將通膨目標設定在0%至2%區間。

Jordan說，在瑞士，通貨膨脹也開始蔓延，除因烏克蘭衝突而直接受影響的能源和部分商品價格之外，瑞士消費者物價指數中大約有50%的商品出現漲價。

行長已在本周一說，不能排除12月再次升息的可能。同時在上周五說，央行準備採取一切必要措施來降低通膨。