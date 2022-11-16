日前有外電報導指出，聯發科(2454)稱「去台化」供應鏈布局一事，聯發科15日全力滅火，發布重訊澄清，「無意將供應鏈以任何形式移出台灣」，經濟部對此也表示，台灣擁有完整的上、中、下游半導體產業鏈，現在會、未來也會持續吸引全球半導體供應鏈包括材料、設備、製造等業者來台擴大投資，所謂去台化議題，是無效炒作。

經濟部指出，國內媒體引用外電訪問國內IC設計大廠聯發科「去台化」供應鏈布局一事，聯發科已發出即時重大訊息澄清表示，公司向來採取多元供應商策略提供全球客戶需求，也重申將持續深耕台灣，且大部分的產能供給仍仰賴台灣半導體供應鏈，每年在台投資及採購金額近新台幣3000億元，未來亦將持續以台灣強大的半導體供應鏈為基礎，積極拓展全球客戶與業務。

經濟部表示，隨著半導體產業的蓬勃發展，除台積電持續擴大在新竹、高雄等地擴廠，將先進製程留在台灣之外，國際大廠更相繼來台投資設廠，建立製造與研發能力，並結合台灣本地製造能量，持續壯大台灣半導體產業生態系。

經濟部重申，台灣的生態鏈難以複製、難以取代，且會因生產效率領先全球而持續壯大，所謂去台化議題，是無效炒作。