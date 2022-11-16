警方在倪男車上查獲3包毒咖啡包。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一名30歲倪姓男子，今凌晨因騎機車闖紅燈被警方攔查，員警盤查過程發現機車置物箱中有個空果汁罐，內藏3包可疑咖啡包，經初步檢驗呈現二級毒品陽性反應，全案依毒品罪將倪男移送偵辦。

大園警分局指出，草漯派出所員警今日凌晨3時許，巡邏行經觀音成功路二段與民權路口時，看見一輛機車闖紅燈違規左轉，隨即上前尾隨，在巷口攔查倪男。

倪男在盤查過程中神情緊張、眼神飄忽不定，甚至辯稱剛剛沒騎車，慌張舉動引起員警注意，查看機車置物箱發現空飲料罐，藏有3包可疑咖啡包，經帶回派出所初步檢驗呈現二級毒品陽性反應，警詢後將倪男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方提醒，新興毒品常以新穎包裝吸引年輕人施用，毒咖啡包成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死案例，呼籲民眾切勿好奇嘗試，不僅影響身體健康，更可能因此身陷囹圄，造成終身遺憾。