香港女星趙雅芝以優雅美貌與精湛演技聞名，憑著《楚留香》、《上海灘》和《新白娘子傳奇》在兩岸三地爆紅，不僅在圈內地位很受敬重，更被許多人視為女神，她曾和醫師黃漢偉結婚生下兩子，離婚隔年就和男演員黃錦燊在美國結婚，淡出螢光幕多年的她，這些年又因凍齡美貌再紅一波，時常在社群平台分享照片的她，近日剛過69歲生日，罕見曝光母子相處狀態。

昨（16）日趙雅芝在微博發文慶祝69歲生日，她暖心寫下：「最好的生日禮物、就是大家對我沉甸甸的愛」，她曬出的一組照片中，身邊還有一位和趙雅芝五官相似的年輕男子，判斷是特地陪她一起過生日的愛子，只見現場有氣球和生日燈牌，裝飾得非常用心，兩人不僅一起捧著蛋糕，對方還為她戴上慶生造型髮箍，照片中的她狀態皮膚白皙光滑，宛如少女。抖音影片中，趙雅芝的兒子在房間內捧著蛋糕等待給她一個驚喜，等趙雅芝推開門立刻拉開彩砲，兒子也送上蛋糕並在她臉頰一吻。

許多粉絲在下方留言祝福：「姐姐生日快樂，你看那蛋糕都沒有你甜」、「真的很榮幸能和姐姐能同一天生日，姐姐開心，我就開心，芝姐祝你生日快樂哦」、「保養的太好，這兒子跟她站一起，就像姐弟」，不少粉絲在趙雅芝的生日貼文下介紹自己的家鄉，希望她能到各地遊玩，趙雅芝也一一回復粉絲們的留言，字裡行間相當親切。

趙雅芝日前過生日。（圖／趙雅芝微博）

趙雅芝兒子獻上一吻。（圖／微博）

趙雅芝早年曾擔任過空服員，1973年參加首屆香港小姐競選獲得第四名的成績，因嚮往演藝圈辭去空服員工作開始拍戲，她演過不少經典作品，《倚天屠龍記》的周芷若和《楚留香》的蘇蓉蓉扮相清麗脫俗，使她獲得「古裝第一美人」的稱號，之後她與周潤發共同主演電視劇《上海灘》迎來事業高峰，《新白娘子傳奇》更是成為許多人的童年回憶。