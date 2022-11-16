王坤鈺也創設「孔雀王文創商品」，未來將盈餘的3％將提撥作為關懷弱勢家庭之用。（馮惠宜攝）

有鑑於世界戰火不斷，全球仍受疫情紛擾，太玄道學院創辦人王坤鈺結合民間社團、企業，將在11月27日盛大舉辦「生振寰宇慈善演道會」，期望藉由信仰的力量來安定民心，所得盈餘也將捐贈給8家社福團體，以實際行動傳揚善與愛的正能量。

王坤鈺創辦太玄道學院，以宣揚環保教育、提倡有機、天然無毒、愛護土地為志業，2015年她受到天啟首次舉辦「聲振寰宇無字天書演道會」，以音樂、舞蹈、影像，連結天地自然景象，透過歌聲音韻的演譯，傳遞慈愛光明，帶給社會正面能量，獲民眾好評。

此次有感社會動亂、民心不安，王坤鈺結合相關團體資源再度舉辦「生振寰宇慈善演道會」，11月27日下午兩點盛大在員林演藝廳登場，透過演道的方式傳播愛與善的能量，活動將由知名主持人眭澔平主持，節目中水墨大師陳玄茂也會現場作畫「茉莉孔雀圖」。

此次慈善演道會所得盈餘捐也將贈予天主教會聖智啟智中心、社團法人台灣愛之光公益協會、彰化縣私立聖家啟智中心、創世基金會彰化分會、真愛基金會（失智老人照護）、張秀菊基金會（兒童／青少年安置照護）、唐氏症基金會、北斗奠安慈善功德會8家社福團體，以實際行動關懷弱勢。