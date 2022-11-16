烏茲別克、阿富汗和巴基斯坦之間的聯合鐵路計畫勢頭正旺，因為它可以開闢國際貿易路線，但考慮到持續的人權侵犯和伊斯蘭教法的引入，歐洲告誡不要與塔利班控制的阿富汗合作。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）15日報導，烏茲別克、阿富汗和巴基斯坦於2021年2月在塔利班接管之前簽署了聯合鐵路計畫，通過喀布爾將前蘇聯中亞各共和國與南亞連接起來。該項目對烏茲別克意義重大，因為與南亞以及巴基斯坦和印度巨大的市場，更能夠幫助這個前蘇聯共和國擺脫俄羅斯的控制。

烏茲別克鐵路公司副主席卡馬洛夫（Akmal Kamalov）11月3日在布魯塞爾的一次簡報會上說：「鑒於烏克蘭目前的事態發展，通往南亞的外海公路需求量很大。」

Trans-Afghanistan railway to further link Central Asia with South Asia https://t.co/ykyvNDlnWv — EURACTIV Global EU (@eaGlobalEU) November 15, 2022

根據最新的計算，新提議的鐵路將有573公里長，耗資59.6億美元（近新台幣1857億元），將大幅促進阿富汗的運輸，以至於這條鐵路被總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）稱為「世紀工程。」

該線路將從烏茲別克的特麥斯（Termez）到阿富汗的馬薩里沙利夫市（Mazar-i-Sharif）和喀布爾，然後到巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）。

新提議的鐵路將有573公里長，耗資59.6億美元（近新台幣1857億元），將大幅促進阿富汗的運輸。（張威翔製圖）

烏茲別克的阿富汗問題特別代表伊斯馬圖拉-伊爾加捨夫大使在發佈會上說：「為了使烏茲別克的政治和經濟改革取得成功，該地區需要有和平，因此阿富汗在烏茲別克外交政策中非常重要，而且烏茲別克一直在努力引導國際社會關注這個國家的局勢。」

烏茲別克鐵路公司的卡馬洛夫指出，中亞鐵路計畫對阿富汗本身來說更為關鍵。他在提到伊爾加舍夫（Ismatulla Irgashev）所說的2021年8月西方國家從喀布爾撤出後「複雜和惡化的人道主義局勢」時說：「如果沒有這種規模和程度的大規模項目，鑒於阿富汗經濟的全面退化，重建阿富汗將是不可能的。」

據卡馬洛夫稱，新的鐵路項目將通過創造500萬個就業機會幫助當地居民，並使沿線約1500萬人受益。

「阿富汗在自然礦藏方面有巨大的潛力，特別是在該國的北部，」這伊爾加舍夫稱，塔什干（Tashkent）能夠成功推動特麥斯-白沙瓦鐵路計畫，得益於烏茲別克外交在過去20年的持續努力，這被稱為「積極的中立。」

據他說，與塔利班的對話是必要的，可以有效地幫助阿富汗人民，並有利於其中最溫和的人的聲音。

伊爾加舍夫還表示：「塔利班內部有幾種運動和情緒，烏茲別克政府設法召集了幾個願意與國際社會合作的溫和派。」

阿富汗目前在少數民族、婦女和兒童的人權方面是世界上排名最低的國家之一。伊爾加舍夫強調說，這種情況突出了烏茲別克斯坦與該國領導人進行「關鍵和務實」對話的必要性。

但是，儘管塔利班在2021年掌權時承諾進行更溫和的統治，但這個宗教團體還是嚴格執行了伊斯蘭教法的規定。15日塔利班領導人阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）命令阿富汗法官實施懲罰，其中可能包括公開截肢和石刑，這是繼10日（週四）禁止婦女在喀布爾的公園和健身房活動的禁令之後。

據國際特赦組織稱，婦女和女孩被禁止行使其最基本的權利，包括行動自由、政治參與和教育的權利，因為女子中學仍然關閉，「閒置」女孩被嫁出去。

這導致了對政權合法性的擔憂。

「在2022年，談論是否應該允許女孩學習似乎是不可思議的，」人權觀察婦女權利部門的研究助理薩哈-費特拉特說。

"世界應該做更多的事情來阻止這種令人震驚的虐待。每天，數以百萬計的阿富汗女孩面臨著機會的喪失和夢想的破滅，也許是永遠。"

伊爾加捨夫稱，塔什乾能夠成功推動鐵爾梅茲-白沙瓦鐵路項目，得益於烏茲別克外交在過去20年的持續努力，這被稱為 "積極的中立"。

據他說，與塔利班的對話是必要的，可以有效地幫助阿富汗人民，並有利於其中最溫和的人的聲音。

Afghanistan: A preliminary field survey has identified no technical problems with the proposed route for a 780 km trans-Afghanistan railway which would link Uzbekistan with Kabul, Jalalabad, the border with Pakistan and Peshawar https://t.co/YFpRLti25Q — Railway Gazette International (@railwaygazette) August 16, 2022

伊爾加捨夫說："塔利班內部有幾種運動和情感，烏茲別克政府設法召集了幾個願意與國際社會合作的溫和派"。

阿富汗目前在少數民族、婦女和兒童的人權方面是世界上排名最低的國家之一。伊爾加捨夫強調說，這種情況突出了烏茲別克斯坦與該國領導人進行 "關鍵和務實 "對話的必要性。

但是，儘管塔利班在2021年掌權時承諾進行更溫和的統治，但這個宗教團體還是嚴格執行了伊斯蘭教法的規定。

週二（11月15日），塔利班領導人海巴圖拉-阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）命令阿富汗法官實施懲罰，其中可能包括公開截肢和石刑，這是繼週四發佈的禁止婦女在喀布爾的公園和健身房活動的禁令之後。

據大赦國際稱，婦女和女孩被禁止行使其最基本的權利，包括行動自由、政治參與和教育權，因為女子中學仍然關閉，「閒置」的女孩被嫁出去。

這導致了對政權合法性的擔憂。，歐洲時報》聯繫了歐洲共同安全與對外政策署（EEAS）的發言人，他證實雖然歐盟繼續其連接中亞和南亞的投資和基礎設施計劃，但它「不能將阿富汗納入這些計劃。」

「我們不承認塔利班政權，導致歐盟發展合作被凍結，」該發言人解釋說，「這種業務接觸將增加，取決於這個政府的行為。」

然而，烏茲別克官員堅持認為，塔利班在促進這個有25年歷史的項目的發展方面發揮了重要作用。伊爾加捨夫說：「這個鐵路項目並不新鮮，我們曾與前美國支持的阿富汗人進行過談判，但在塔利班的領導下，它從未得到現在的推動力。」