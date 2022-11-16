不要再當盤子！一名在麥當勞工作的女網友表示，她很喜歡吃麥當勞，久而久之摸索出一套最省錢的點餐方法，從最基本的主餐＋薯條和可樂的套餐，到想喝玉米湯或是吃雞塊等，各種各樣的省錢方法通通都有，貼文引起網友熱議。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，她很喜歡吃麥當勞，最近剛進麥當勞工作3個月，根據她的經驗摸索出5個省錢點餐妙招，其中最關鍵的就是「除非你的App要換超值套餐送配餐，否則請單點主餐就好！」

女網友表示，第一招是「主餐單點＋甜心卡」，先單點主餐以後，再使用甜心卡「買大薯送大杯飲料」的優惠，舉例來說，點麥香雞堡搭配A套餐（中薯＋中可）共是100元，但是單點麥香雞堡後，搭配使用甜心卡優惠（大薯＋大可）共103元，雖然小貴了3元，但是薯條和飲料都會升級成大份的。

女網友指出，第二招則是「1＋1超值配」，1＋1銅板價50元的優惠中，有2款漢堡，分別是麥香雞和吉事漢堡，如果想喝玉米湯，採用此方案最省，因為若點麥香雞堡搭配A套餐，加上換玉米湯的差價2元，總共要102元；但若用1＋1方案購買麥香雞堡＋玉米湯，然後額外單點一個中署，最後卻只要95元。

女網友接著說，吃雞塊最省的點法是「甜心卡配1＋1優惠」，點10塊雞塊配A套餐共159元，若用甜心卡買6塊雞塊＋小包薯條，再搭配「1＋1」的優惠，買4塊雞塊配小玉米湯，這樣只要114元，若很愛吃薯條，加價45元多買一包中薯，總共一樣是159元，但卻比直接點套餐多了一包小薯和免加價的玉米湯。

女網友直言，大家不要再當盤子了，除非要用買超值全餐送餐點的優惠，否則真的不要點套餐。另她也分享最後2個省錢妙招，每周一吃麥當勞刷中信卡有優惠，只要刷滿99元就送小的蛋捲冰淇淋；每周二到四用Line Pay付錢則有比較高的回饋。

不少網友看呆直呼，有神快拜！「我也要來卡位省錢，辛苦了」、「買了甜心卡才覺得以前點套餐超盤」、「太強了，卡個位」、「還是最推甜心卡配1+1走得來速10元小薯」、「太讚了！」