外埔生命紀念館，今天由法師主持落成暨開光祈福典禮。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市外埔區原有孝思堂及懷德堂2座納骨塔，因民眾殯葬文化改變櫃位不敷使用，市府斥資8000萬元選定外埔第二示範公墓用地，興建5層樓高的外埔生命紀念館。副市長黃國榮16日出席落成啟用時說，市府今年在清水及外埔等9區增設2萬4804個納骨櫃位及2619個神主牌位，提供民眾殯葬需求。

台中市生命禮儀管理處表示，外埔區原有2座納骨塔，分別於1983年及1995年啟用，隨著民眾喪葬觀念轉變，逐漸面臨櫃位不足問題，考量區內2處公墓日後起掘遷移需求；外埔區公所於2010年著手規畫興建外埔第3座納骨塔工程，於2020年8月開工，今年10月完工。

副市長黃國榮16日出席外埔生命紀念館落成啟用典禮，提供甲安埔民眾殯葬需求。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

黃國榮說，生離死別是每人都會經歷的過程，每個城市、每一區都有喪葬設施需求。外埔生命紀念館初期先行提供3788個骨灰櫃位、689個骨骸櫃位及684個神主牌位；未來視需求增設櫃位及牌位，約可提供甲安埔及鄰近地區超過2萬個現代化骨灰骸櫃位及1500個神主牌位。

生管處指出，外埔生命紀念館基地面積約4265平方公尺，總樓地板面積約2730平方公尺，包含地上5層建築及周邊停車空間，內設骨灰(骸)存放櫃位、電腦祭拜設施、家屬休息區、無障礙設施及電梯等；整體外觀呼應外埔客家精神，跳脫民眾以往對納骨塔的刻板印象。

民政局副局長周瑺玫強調，市府逐年改善殯葬設施，近年陸續啟用潭子生命紀念館、東勢殯儀館及神岡無主聚寶盆；另北屯第28公墓新建納骨塔及東勢第1公墓新建納骨塔工程已於近日開工、太平區第一花園公墓第3座納骨塔工程則上網招標中；清水區第2公墓規畫設計樹葬區域，將於今年底完工啓用。