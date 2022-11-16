我國共採購500萬劑高端疫苗，但打氣不理想，截至今天已經全數屆效。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，高端疫苗使用率將近7成，效期沒有展延，總共160萬劑屆效。

王必勝表示，我國共採購500萬劑高端疫苗，已施打340萬劑，使用率約68％、將近7成，效期沒有展延；目前為止沒有施打的都已經屆效，總共160萬劑。根據高端公司公布每劑價格為810元和881元不等，160萬劑疫苗屆效面臨銷毀，等於至少浪費12億9600萬元。

他再度強調，國產疫苗是新冠肺炎疫苗戰略的一環，高端疫苗是安全有效的國產疫苗，也成功完成階段性任務，「當然某些人士對於疫苗行政流程有質疑，我確信、堅信絕對經得起檢視和挑戰」。

王表示，站在國家的立場，國產疫苗是不可或缺的，未來也會積極輔導國內廠商從事研發和生產，「雖然過程中發生很多無奈和遺憾的操作，不過這是我們的職責」，國產疫苗還是有它的角色，未來會朝此方向做努力。