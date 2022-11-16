員林市長游振雄表示，經了解大概在10年前左右，當時的里幹事並沒有查察清楚，因此漏掉了將近10年。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

住在彰化縣員林市三和里86歲的江良忍爺爺，與81歲的江賴雪奶奶，2人從1963年結婚至今，明年將邁入60年，也就是即將邁入「鑽石婚」，不過看著每年公所舉辦金婚、銀婚頒獎，2人卻從來沒有受到邀請，員林市長游振雄表示，10多年前里幹事遺漏沒有登記，他得知後也特別幫爺爺奶奶補辦一場簡單隆重的楷模表揚大會，見證他們堅貞的感情。

員林市公所日前舉辦2022年度金婚、鑽石婚、白金婚壽星表揚活動，共有白金婚六對、鑽石婚七十四對及金婚壽星二百四十三對接受表揚，不過江良忍、江賴雪已經結髮59年，卻從來沒有參加過任何表揚活動，今年有里長候選人在拜票時得知訊息，趕緊通知公所補上。

員林市長游振雄表示，公所每年都會舉辦年度金婚、鑽石婚、白金婚表揚，不過江良忍、江賴雪這對即將邁入鑽石婚的夫妻檔，卻沒有被頒獎，這確實是公所疏失，經了解大概在10年前左右，當時的里幹事並沒有查清楚，因此漏掉了將近10年。

游振雄說，上月三和里長候選人江欽饒發現後，通知他要趕緊處理，因此特別帶著公所同仁，邀請江良忍、江賴雪的家人等，到里長家補辦一場表揚，親自將禮品還有禮金送到他們手上，一起見證他們堅貞的感情。

江欽饒則說，江良忍跟江賴雪儘管都年過80，但2人的身體都還相當硬朗，子女都在外打拼事業，假日都會回來探望夫妻2人，平時與看護同住，江賴雪每天都會推著專屬的推車，走超過2公里路程到華成市場買菜購物，感謝市長重視，讓老夫妻真的相當高興。