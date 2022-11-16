民眾黨新竹市長候選人高虹安捲入詐領助理費爭議，反批民進黨總召柯建銘指揮檢調辦案。柯建銘今受訪表示，「錯了，我是在指點迷津」。

此外，台北市長柯文哲嗆柯建銘要認罪的東西更多。柯建銘說，「我佛慈悲，你要了解，高虹安會變成壓垮民眾黨的最後稻草」。

柯建銘說，高虹安說他指揮檢調辦案，「錯了，我是在指點迷津，假如她執迷不悟，我想，佛渡有緣人啦，只能這樣講」。

對於柯文哲，他說，柯文哲是急重症醫生，身邊有急重症患者不趕快搶救，要讓他壓垮民眾黨嗎？以他的看法，高虹安只要多休息、多喝點心靈雞湯就可以了。

對於高虹安事件後，民眾黨被爆料人頭助理一事，柯建銘說，他要回覆民進黨總召邱臣遠，昨天爆出兩件事，第一是國庫通黨庫，二是法案是誰交辦；民進黨黨團成員，完全依照公費助理補助，絕對沒有問題，但民眾黨講這些話，就是轉移焦點，就是自證有罪，何其心虛啊！

對於也加入爆料行列的民眾黨前竹北市執行長林冠年，柯建銘說，萬一這些問題，林冠年若也有錄音檔，並把對話送給北機組，後續會有人繼續爆料，民眾黨要特別小心，否則會滅黨，小心後面衍生的問題，過去有人這樣被判偽造文書褫奪公權，這些法律問題，後面很嚴肅的，尤其爆料。

柯建銘表示，對整個事件，高虹安除了要面對法律問題，他要再次強調，高這個慣老闆和千萬勞工對抗，這是會有相對的剝奪感，尤其對新竹的年輕人、科技人，相對剝奪感非常重，所有新竹市年輕選民是看不下去的。