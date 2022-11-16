中鋼(2002)一一一年十一月十六日周三召開一一一年十二月份內銷鋼品盤價會議，會中決議，十二月份各項鋼品內銷基價調整金額，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料、一般料、 API)、冷軋鋼捲(一般料)、電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料、家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)，全面平盤，並且為連三個月平盤。中鋼考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，十二月份盤價全面以平盤開出，並搭配多元配套方案協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。

全球經濟受高通膨、大陸經濟降溫及俄烏戰爭等衝擊，使製造業景氣下滑，加以強勢美元與高利率環境限縮貿易動能，IMF下修今年全球GDP成長率至3.2%，預估明年2.7%。美國10月份CPI下滑至7.7%，優於市場預期，Fed考量金融與實體經濟穩定性，釋出放緩激進升息腳步的訊息，帶動市場資金重新分配，美元指數自歷史高點回落，有助大宗商品價格回升。各國力推各項經濟措施以緩解不景氣衝擊力道，日本推出相當於1980億美元的預算方案；大陸加速推動基建並擴大財政刺激政策；台灣央行則採取溫和緊縮措施，力保經濟成長動能。

鋼材基本面仍未大幅改變。供給端方面，鋼廠規劃高爐檢修順勢減產的情況持續增加，預計全球鋼廠減產規模超過7千萬噸。大陸今年前三季粗鋼產量同比減少3.4%，第四季在冬季政策性限產下預計將擴大減產規模；歐洲鋼廠減產約20%，且計畫進一步擴大；韓國現代唐津廠罷工限產；越南和發鋼廠關停五座高爐。需求端方面，末端需求雖仍處於低檔，但漸漸步入改善期。WSA預估今年全球鋼鐵需求較去年減少2.3%，主要受大陸防疫政策及俄烏戰爭影響所致，反觀北美、新興市場等需求相對穩健，亞洲國家汽車產銷優於預期，加上大陸刺激房市政策有效推展與冬儲效應發酵，明年第一季市場補庫需求可望陸續啟動。

大陸「動態清零」防疫措施箝制鋼市恢復動力，惟未來將陸續鬆綁，且下游持續去化庫存，鋼品社會庫存明顯下降。原料價格方面，近期煉焦煤價格受澳洲水災、能源用燃煤需求疊加影響，每公噸價格突破320美元，鐵礦價格每公噸維持90美元上下，高爐煉鋼成本支撐鋼價。在鋼價方面，日本東京製鐵、印度鋼廠十一月內銷價格維持平盤；大陸寶武、鞍本等鋼廠十二月盤價平板類產品皆以平低盤開出，每公噸調降0~200人民幣(0~28美元)，主要仍是市場信心及需求低迷所致，未來在鋼廠減產穩價下，有助鋼市縮短修正周期。

全球用鋼產業自今年五月起經歷半年以上的供需調整，下游庫存同步穩定去化，加以鋼廠減產及煉鋼原物料成本支撐下，遞延的剛性補庫需求可期，另大陸發布優化防疫20條措施，可望緩和動態清零對經濟活動之衝擊；中鋼考量現階段鋼市已進入供需調整末期，為加速引領市場回歸正向發展通道，並落實調整產銷靜待需求釋放，因此，十二月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出，並搭配多元配套方案協助下游用鋼產業早日脫困，共迎市場反轉向上契機。

中鋼十二月份各項鋼品內銷基價調整金額，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(軋延料、一般料、 API)、冷軋鋼捲(一般料)、電鍍鋅鋼捲 (抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料、家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)，全面平盤。